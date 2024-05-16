Полузащитник Польши оценил шансы выйти из группы с Францией, Нидерландами и Австрией

Полузащитник сборной Польши и французского клуба «Ланс» Пшемыслав Франковский шансы поляков выйти из группы D чемпионата Европы — 2024.

— Каковы амбиции Польши в группе с Францией, Нидерландами и Австрией?

— Честно говоря, это самая сложная группа на Евро, будет сложно. Все матчи сложные, но для нас первая игра (с Нидерландами. — Прим. «Чемпионата») ) будет самым важным, потому что, когда вы хорошо начинаете турнира, у вас появляется больше уверенности в будущем, — приводит слова Франковского RMC Sport.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Польши начнёт путь на Евро-2024 в группе D с Францией, Нидерландами и Австрией.