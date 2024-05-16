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Президент ФНЛ ответил на вопрос, как «Салют» из Белгорода существует в условиях обстрелов

Президент ФНЛ ответил на вопрос, как «Салют» из Белгорода существует в условиях обстрелов
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался об условиях существования белгородского «Салюта» в реалиях обстрелов со стороны Украины.

— Отдельно по поводу «Салюта» из Белгорода, который постоянно обстреливают. Как команда существует в таких условиях?
— «Салюту» приходится принимать матчи в другом регионе. Недавно у нас была ситуация в Курске, который тоже подвергся обстрелам. Матч пришлось отложить на полтора часа из-за воздушной тревоги. Потребовалось эвакуировать зрителей, пускай даже их было не так много — порядка 500 человек. Клубы ФНЛ разбросаны по всей стране, включая регионы, которые подвергаются атакам. Конечно, принимаем меры безопасности. В прошлом сезоне был риск прилётов в Севастополе. Тогда договаривались, что некоторые матчи можем переносить на территорию материка. Мы всегда на связи с клубами и находим возможность решить ситуацию, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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