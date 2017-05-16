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Верратти и Маркиньос выразили желание остаться в «ПСЖ» в следующем сезоне

16 мая 2017, вторник. 07:25. Футбол

Хавбек «ПСЖ» Марко Верратти и защитник Маркиньос подтвердили, что в следующем сезоне останутся игроками парижского клуба.

«У меня контракт с «ПСЖ», и мне всё здесь нравится», — приводит слова Верратти AS.

«Моё будущее? Я буду здесь в следующем сезоне, я хочу выиграть с «ПСЖ» титул. Я на 100 процентов останусь парижанином», — сказал Маркиньос.

Марко Верратти в нынешнем сезоне провёл за «ПСЖ» 42 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач. Контракт футболиста истекает в 2021 году.

Маркиньос сыграл в 42 поединках и забил 4 мяча, его соглашение с клубом рассчитано до 2019 года.

Агент Верратти опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ Маркиньос Марко Верратти
Новости. Футбол
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