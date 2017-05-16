Каррера: ничего не слышал о том, что Туре перейдёт в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал первоапрельскую шутку агента Дмитрия Селюка о том, что полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре может стать игроком красно-белых.
«Ничего не слышал о том, что Туре перейдёт в „Спартак“. Это трансферный слух, которые не имеет значения», — сказал Каррера в интервью ITASportPress.
В нынешнем сезоне Яя Туре принял участие всего в 23 официальных матчах за «Манчестер Сити» и забил четыре гола. Контракт ивуарийского футболиста с «горожанами» истекает по окончании сезона.
Селюк: если Федун захочет, то шутка про Туре и «Спартак» может стать явью