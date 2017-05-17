Зидан: довольны выступлениями всех трёх вратарей «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что доволен игрой всех голкиперов мадридской команды в нынешнем сезоне. Основным вратарём «сливочных» является Кейлор Навас, его подменяют Кико Касилья и Рубен Яньес.
«У нас есть три хороших вратаря, и мы довольны тем, как каждый из них выступает в этом году. Не знаю, что случится с ними в следующем сезоне. Все три вратаря отлично ладят друг с другом. Яньес играл меньше, чем другие, но тоже прекрасно показал себя», — приводит слова Зидана официальный сайт «Реала».