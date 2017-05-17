Пятёрка лучших голов 33-го тура Бундеслиги

«Чемпионат» представляет читателям видеоролик, посвящённый пяти лучшим голам по итогам 33-го тура чемпионата Германии.
5. «Майнц» — «Айнтрахт» — 4:2. Джон Кордоба («Майнц»).
4. «Байцер» – «Кёльн» — 2:2. Лукас Клюнтер («Кёльн»).
3. «Вольфсбург» — «Боруссия» М — 1:1. Марио Гомес («Вольфсбург»).
2. «Лейпциг» — «Бавария» — 4:5. Давид Алаба («Бавария»).
1. «Лейпциг» — «Бавария» — 4:5. Арьен Роббен («Бавария»).
Если у вас не отображается видео с пятёркой лучших голов 33-го тура Бундеслиги, то его вы можете посмотреть на канале в Youtube