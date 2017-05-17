Петраков: на чужой половине поля замедляем атаку. В РФПЛ это равносильно смерти

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после домашнего поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги поделился впечатлениями от игры.
«За исключением первых минут, выглядели неплохо. В принципе, не уступили Самаре ни в чём. Всё решило исполнительское мастерство. Как выходим на половину поля соперника – настолько замедляем атаку… Не убыстряем, а замедляем. В Премьер-Лиге это равносильно смерти. Надо много чего добавлять и прибавлять.
Есть ли понимание, что команда получит лицензию и продолжит существование? Есть, конечно. Я на это надеюсь», — сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».