Моуринью: в следующий раз де Хеа сыграет за «МЮ» в товарищеской игре с «Гэлакси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 28-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:0) ответил на вопрос, когда в следующий раз голкипер манкунианцев Давид де Хеа будет защищать ворота команды.
«Когда вы в следующий раз увидите Давида? Я думаю, в первом матче предсезонки с „Лос-Анджелес Гэлакси“. Я рассчитываю, что в матче с „Кристал Пэлас“ сыграет Жоэл Перейра, а Серхио Ромеро — в финале Лиги Европы.
Давид — один из лучших в мире, и, разумеется, мы хотим его сохранить», — цитирует Моуринью BBC.
Ранее испанские СМИ распространили информацию, что де Хеа просил руководство манкунианцев провести переговоры с «Королевским клубом» на предмет его перехода в стан «сливочных».
Предсезонный тур «Манчестер Юнайтед» по США откроет товарищеский матч с «Лос-Анджелес Гэлакси» 15 июля. Кроме того, «МЮ» сыграет в рамках тура с «Манчестер Сити», мадридским «Реалом», «Барселоной» и другими командами.