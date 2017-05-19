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Ставицкий: работа на стадионе «Самара Арена» вошла в график

19 мая 2017, пятница. 20:03. Футбол

Сегодня, 19 мая, на площадке строительства стадиона чемпионата мира 2018 года «Самара Арена» прошло выездное заседание межведомственной комиссии под председательством первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонида Ставицкого.

Члены комиссии осмотрели строящийся объект и обсудили вопросы, связанные с организацией работ, в ходе совещания, в котором приняли участие губернатор Николай Меркушкин, руководители профильных региональных министерств, представители генерального подрядчика — ПСО «Казань» и смежных организаций.

«Учитывая то, что самарский стадион уникален по конструктиву, архитектурному решению, организации строительства, была проведена огромная работа. Несмотря на некоторые сложности, полагаю, сегодня есть все основания говорить о том, что работа вошла в график. Самара и вся Россия получат красивейший стадион», — приводит слова замминистра «Волга Ньюс».

Меркушкин заверил, что к декабрю 2017 года все основные работы на стадионе «Самара Арена» будут выполнены.

«Мы считаем, что сейчас есть все возможности для этого. Понятно, что масштабы строительства велики. Все, кто видит стадион впервые — его размеры, его оригинальность, его металлоконструкции, — остаются под большим впечатлением. Это единственный опыт в стране, а может быть и в Европе, когда длина одной конструкции составляет 127 метра. Это ещё раз говорит о том, что Самара серьёзно готовится в чемпионату мира. Мы строим стадион, ничуть не уступающий мировым аналогам, а по некоторым показателям превосходящий их», — заявил губернатор.

Источник: Волга Ньюс Сообщить об ошибке
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19 мая 2017, пятница
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