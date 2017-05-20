Дракслер: Озилу понравилось бы жить во Франции и выступать за «ПСЖ»

Немецкий полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер признался, что был бы рад видеть своего друга и соотечественника Месута Озила в парижском клубе. Озил выступает за лондонский «Арсенал».
«Я бы хотел играть с ним каждый день. Я считаю, что он отличный игрок. Я наслаждаюсь каждой тренировкой с ним, каждым матчем за сборную Германии.
Озил мог бы помочь любой команде в мире, и я думаю, что ему бы понравилось жить во Франции и выступать за «ПСЖ», — приводит слова Дракслера британский интернет-портал BBC Sport.
Флегматичный гений. Почему Озил на самом деле крут
На примере матча «Арсенал» — «МЮ» объясняем, почему роль Озила в команде сильно недооценивают. Если вы критикуете Месута, то зря.