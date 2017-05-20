«Барнет» объявил о назначении самого молодого наставника в английском футболе

Клуб четвёртого английского дивизиона «Барнет» объявил о назначении на пост главного тренера Росси Имза, сообщает пресс-служба команды.
32-летний специалист семь лет работал в академии клуба. Имз в минувшем сезоне уже дважды занимал пост исполняющего обязанности главного тренера «Барнета» после увольнений наставников, а теперь официально стал главным тренером клуба. Таким образом, Росси Имз стал самым молодым действующим главным тренером в Football League (первый, второй, третий и четвёртый английские дивизионы).
По итогам минувшего сезона «Барнет» оказался на 15-й строчке в турнирной таблице четвёртого английского дивизиона.
Посмотреть фотографию нового наставника «Барнета» можно в «твиттере» клуба.