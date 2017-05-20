«Сельта» объявила об уходе Бериццо с поста главного тренера по окончании сезона

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо оставит свой пост по окончании сезона. Вместе с 47-летним аргентинским наставником покинут команду и его помощники, сообщает пресс-служба испанского клуба.
«Спасибо тренеру, который поверил в проект и собрал команду, отлично вписавшуюся в философию клуба. Большое спасибо, Тото», — говорится в сообщении пресс-службы.
Эдуардо Бериццо возглавил «Сельту» в 2014 году. В нынешнем сезоне он вместе с командой дошёл до полуфинала Лиги Европы, а после 37 туров чемпионата Испании «Сельта» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.