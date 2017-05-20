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«Луч-Энергия», «Мордовия», «Сокол» и «Спартак-Нальчик» вылетели из ФНЛ

20 мая 2017, суббота. 16:03. Футбол

В заключительном туре первенства Футбольной национальной лиги сезона-2016/17 определились четыре команды, покидающие ФНЛ.

К «Нефтехимику», занявшему последнее место, сегодня присоединились «Луч-Энергия», «Мордовия», «Сокол» и «Спартак-Нальчик».

Спастись от вылета сумела «Балтика», которая в 38-м туре выиграла в гостях с минимальным счётом у «Шинника».

«Сибирь» победила на своём поле «Спартак-2» (2:1) и также сумела сохранить прописку в первом дивизионе.

С подробной таблицей Футбольной национальной лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
20 мая 2017, суббота. 14:00 МСК
Мордовия
Саранск
1 : 1
Луч-Энергия
Владивосток
0:1 – Килин – 49, 1:1 – Алхазов – 66 (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
20 мая 2017, суббота. 14:00 МСК
Сокол
Саратов
0 : 3
Зенит-2
Санкт-Петербург
0:1 – Погребняк – 5, 0:2 – Евсеев – 54, 0:3 – Крапухин – 90+4
Удаления: Ходырев, 31 – нет
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
20 мая 2017, суббота. 14:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
2 : 1
Спартак-2
Москва
0:1 – Давыдов – 37, 1:1 – Качан – 53, 2:1 – Андреев – 80
Удаления: нет – Тимофеев, 90+2
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
20 мая 2017, суббота. 14:00 МСК
Кубань
Краснодар
3 : 1
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:0 – Маляров – 4, 2:0 – Лобкарёв – 16, 3:0 – Маляров – 60, 3:1 – Бажев – 90+2 (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
20 мая 2017, суббота. 14:00 МСК
Шинник
Ярославль
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 – Крючков – 72
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Зенит-2 Кубань Луч-Энергия Сокол Спартак-2 Спартак-Нальчик ФК Балтика ФК Мордовия ФК Сибирь Шинник
Новости. Футбол
20 мая 2017, суббота
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