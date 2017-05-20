«Луч-Энергия», «Мордовия», «Сокол» и «Спартак-Нальчик» вылетели из ФНЛ

В заключительном туре первенства Футбольной национальной лиги сезона-2016/17 определились четыре команды, покидающие ФНЛ.
К «Нефтехимику», занявшему последнее место, сегодня присоединились «Луч-Энергия», «Мордовия», «Сокол» и «Спартак-Нальчик».
Спастись от вылета сумела «Балтика», которая в 38-м туре выиграла в гостях с минимальным счётом у «Шинника».
«Сибирь» победила на своём поле «Спартак-2» (2:1) и также сумела сохранить прописку в первом дивизионе.
С подробной таблицей Футбольной национальной лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».