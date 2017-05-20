Грасия может покинуть «Рубин» и возглавить «Севилью»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия, ранее возглавлявший «Малагу», может вернуться в Испанию. «Севилья» рассматривает кандидатуру Грасии в качестве преемника на пост наставника андалусийцев Хорхе Сампаоли, утверждает ElDesmarque. Руководство «Севильи» высоко оценивает тренерские умения Грасии.
Контракт Грасии с «Рубином» будет действовать еще в течение трех сезонов. Однако, по данным источника, «внутренние конфликты, которые существуют в клубе, могут ускорить отъезд тренера из России».
Уходим? Уходим… Уходим! Кому в Премьер-Лиге угрожает отставка
Для кого ближайший тур РФПЛ может стать последним на нынешнем месте работы? В зоне риска по меньшей мере четыре известных тренера.
Грасия возглавил «Рубин» в прошлое межсезонье, сейчас казанцы занимают девятое место в таблице РФПЛ.