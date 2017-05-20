Буффон — Ламу: для меня было честью играть против тебя, удачи в будущем

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отдал должное капитану «Баварии» Филиппу Ламу, который сегодня провёл свой последний матч в карьере.
«Дорогой Филипп! Я узнал, что ты решил закончить карьеру, выиграв все трофеи в карьере. Хочу сказать, что для меня было большой честью играть против тебя. В каждом матче ты был решительным и честным. Удачи тебе в будущем, независимо от того, будет ли это футбол или любая другая часть твоей жизни», — сказал 39-летний Буффон в видеообращении к 33-летнему Ламу.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
5 причин, почему Филипп Лам круче всех
Капитан мюнхенской “Баварии” Филипп Лам проводит последний сезон в карьере. Чертовски жаль, что действительно последний.