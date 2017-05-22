Баллак раскритиковал Лама за его человеческие качества

Бывший полузащитник и капитан сборной Германии Михаэль Баллак раскритиковал экс-защитника мюнхенской «Баварии» и национальной команды Филиппа Лама. Баллак сомневается в человеческих качествах Лама, который стал капитаном бундесманншафт перед стартом чемпионата мира 2010 года. Капитаном сборной был Баллак, однако он получил травму и не поехал на мундиаль в ЮАР. После этого Лам сказал, что хотел бы и дальше носить капитанскую повязку, а Баллак уже не вернулся в сборную.
«Я знаю Лама и в других аспектах. Я бы никогда не смог поступить так, как он. Ведь футболист временно носит капитанскую повязку, а потом требует её себе. После этого у меня уже не было шанса вернуться в сборную. Что же касается его как игрока, то Лама всегда будет не хватать немецкому футболу», — цитирует Баллака интернет-издание Sport1.
Лам по окончании последнего сезона повесил бутсы на гвоздь.