«Порту» расторг контракт с главным тренером

«Порту» и главный тренер команды Нуну Эспириту Санту пришли к соглашению о прекращении трудового договора по взаимному согласию. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Имя нового наставника «Порту» не уточняется.
Нуну Эспириту Санту был официально назначен главным тренером «Порту» 1 июня прошлого года. До этого он работал в «Валенсии», кроме того, известен в России по выступлениям за московское «Динамо» в сезоне-2005/06.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии «Порту» занял второе место, отстав от «Бенфики» на 6 очков.