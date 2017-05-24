Лебёф: Зидан будет следующим тренером сборной Франции

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебёф считает, что наставник «Реала» Зинедин Зидан должен стать преемником Дидье Дешама на посту главного тренера французской национальной команды.
«Не знаю, когда Дешам примет решение о своём будущем или когда Федерация футбола Франции решит его уволить, но есть ощущение, что Зидан будет следующим тренером национальной команды. Конечно, для этого нужно желание самого Зинедина.
Очень сложно долгое время оставаться главным тренером «Реала». Флорентино Перес очень нетерпелив. Уверен, что Зидан возглавит сборную Франции, как только появится возможность», — приводит слова Лебёфа Goal.