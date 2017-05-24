Сумма отступных в новом контракте Коке с «Атлетико» составляет € 150 млн

Полузащитник «Атлетико» Коке во вторник, 23 мая, подписал новый контракт с мадридским клубом. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
По информации интернет-издания Marca, сумма отступных в новом контракте 25-летнего игрока составляет рекордные в истории «матрасников» € 150 млн.
Коке является воспитанником «Атлетико». В составе мадридской команды полузащитник провёл более 300 матчей, забил 28 голов и сделал 83 голевые передачи. Вместе с «Атлетико» он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.