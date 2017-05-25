Моуринью: я думал, что «МЮ» — худшая в мире команда, а я — худший в мире тренер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что испытывает счастье от победы в Лиге Европы в сезоне, который тяжело складывался и для него, и для клуба.
«В плохом сезоне, в сезоне, когда иногда мне казалось, что у меня худшая в мире команда, когда мне казалось, что я худший в мире тренер, мы смогли выиграть три трофея и прошли отбор в Лигу чемпионов за счёт победы в турнире, а не финиша вторыми, третьими или четвёртыми. Мы добились чести играть в Суперкубке Европы против будущего победителя Лиги чемпионов, так что я думаю, что сезон получился действительно отличным.
Для меня этот трофей — самый важный в моей карьере, потому что он самый новый. Конечно, Лига чемпионов престижнее, чем Лига Европы, но это мой самый новый трофей, и все чувства ещё свежи. Так я смотрю на вещи", — приводит слова Моуринью Sky Sports.