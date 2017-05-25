Ибрагимович: скоро уже вернусь на поле. В составе какого клуба? Посмотрим

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, что скоро восстановится после травмы, но уклонился от вопроса о своём будущем в стане «красных дьяволов». Кроме того, форвард поделился впечатлениями после победы «МЮ» в финале Лиги Европы над «Аяксом» (2:0).
«Через несколько недель я уже вернусь на поле. В составе какой команды? Посмотрим. Жаль, что я не поучаствовал в финале — я хотел быть на поле, но всё есть, как есть.У меня была другая роль — я поддерживал команду, и мы победили. Это самое важное. Мы подняли над головой свой третий трофей — третий из пяти возможных», — приводит слова Ибрагимовича Daily Star.
Контракт нападающего с «Манчестер Юнайтед» истекает 30 июня 2017 года.