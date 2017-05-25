Нигматуллин: заслуга Артёма Реброва в чемпионстве «Спартака» очень велика

Бывший вратарь сборной России и «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о выступлении голкипера красно-белых Артёма Реброва в сезоне-2016/17. В 28 матчах РФПЛ Ребров пропустил 24 гола, а москвичи стали чемпионами России.
«У чемпионской команды – чемпионский вратарь. Заслуга Артёма Реброва в чемпионстве «Спартака» очень велика. На протяжении всего сезона он играл надёжно, много выручал и грамотно руководил защитниками. Мне запомнились отражённый пенальти и его сейвы в недавнем матче с ЦСКА. Ребров в начале игры с «армейцами» вытащил пару неберущихся мячей, а если бы пропустил, то игра пошла бы совсем в другом ключе. В таких важных матчах и проверяется мастерство голкипера», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.