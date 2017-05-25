Сборная России собралась в Москве для подготовки Кубку конфедераций. Фотообзор

25 мая в Москве национальная команда России собралась в отеле Sheraton в Шереметьево перед началом подготовки к матчам Кубка конфедераций, который пройдёт с 17 июня по 2 июля 2017 года в России. Первая тренировка сборной состоится уже сегодня на подмосковной “Арене Химки”. В рамках подготовки к турниру сборная России встретится с Венгрией 5 июня, а также со сборной Чили 9 июня.
Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фоторепортаж о приезде сборной России в отель Sheraton, подготовленный специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.