Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ФИФА может заменить Кубок конфедераций новым чемпионатом мира среди клубов

25 мая 2017, четверг. 21:17. Футбол

Кубок конфедераций 2017 года, который пройдёт в России, может стать последним в истории. Руководство ФИФА рассматривает возможность замены турнира новым чемпионатом мира среди клубов, в котором будут участвовать 16 или 24 команды, пишет AS.

Если идею удастся воплотить в жизнь, то участниками турнира будут два последних победителя Лиги чемпионов, Лиги Европы, Кубка Либертадорес и финалисты этих соревнований. Азию, Африку, Северную Америку и Центральную Америку будут представлять по одному клубу.

Инициаторами проекта являются заместитель генсека ФИФА Звонимир Бобан и технический директор организации Марко ван Бастен. Предполагается, что чемпионат мира среди клубов будет проходить каждые два года.

8 причин, почему Кубок конфедераций нельзя пропустить
До старта Кубка конфедераций остаётся 50 дней. Самое время заполучить билет, тем более что сделать это можно бесплатно.
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Марко ван Бастен Кубок конфедераций ФИФА
Новости. Футбол
25 мая 2017, четверг
21:48 В команду сезона Лиги Европы вошли восемь игроков «Манчестер Юнайтед»
21:46 Вентура вызвал 22 молодых игрока в сборную Италии на матч с Сан-Марино
21:17 ФИФА может заменить Кубок конфедераций новым чемпионатом мира среди клубов
21:15 Источник: «Рубин» вернёт Бердыева, Хави Грасия будет отстранён от работы
20:51 «Шахтёр» продлил контракт с Тайсоном
20:49 Погба: буду очень рад, если «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов
20:31 Мутко заверил в полном соблюдении условий труда рабочих на стадионах ЧМ-2018
20:22 Орлов: у «Зенита» большой зуб на «Спартак», мы хотим отобрать титул в 2018 году
20:10 Бэйл и Карвахаль вернулись к полноценным тренировкам в преддверии финала ЛЧ
19:53 Орлов будет выведен за штат телеканала «Матч ТВ»
19:53 «Манчестер Сити» объявил об уходе Кабальеро и Санья
19:42 Орлов: просчёты Луческу налицо, но надо покопаться и в селекционерах «Зенита»
19:34 Каррера во время празднования в Бергамо исполнил песню «Super Massimo Carrera»
19:30 Сборная России начала подготовку к Кубку конфедераций. Фоторепортаж
19:18 «Аль-Наср» из ОАЭ подтвердил назначение Пранделли
19:14 Орлов: при импортозамещении Россия окажется на уровне Сан-Марино и Лихтенштейна
19:01 «Сьон» проиграл «Базелю» в финале Кубка Швейцарии, Митрюшкин пропустил трижды
18:58 Глушаков: сборная России сделает всё, чтобы вся страна выбежала на поле
18:53 Глушаков: питерцы на шутку не отреагировали, а Дзюба поздравил с чемпионством
18:50 Смолов: в сборную России всегда приезжаю с удовольствием
18:44 Черчесов: поле на «Крестовском» будет в порядке, не надо быть пессимистами
18:42 Тихонов: не хочется, чтобы в Туле всё решило судейство
18:38 Черчесов считает сборную Германии фаворитом Кубка конфедераций
18:37 В Испании показали гроб, сделанный в виде стадиона «Реала»
18:36 Нойштедтер должен присоединиться к сборной России 28 мая
18:29 Черчесов: Акинфеева беспокоит пятка, Дзюба планово работал в зале
18:16 «Манчестер Сити» сообщил об уходе Хесуса Наваса
18:04 Кирьяков: для тульского «Арсенала» ничего не потеряно
18:03 МВД согласовало с ФИФА продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций
18:01 ФИФА считает, что при строительстве «Крестовского» были нарушения прав человека
17:52 Дзюба пропустил тренировку сборной России
17:43 Айдамиров: Беленов? Вратарская позиция «Терека» не нуждается в усилении
17:42 Викторина. Что ты знаешь о Лиге чемпионов УЕФА?
17:37 Медведев в шутку предложил заменить футболистов сборной России роботами
17:24 «Енисей» победил «Арсенал» в первом переходном матче за право выступать в РФПЛ
17:22 Руни: у меня есть много предложений, определюсь в течение ближайших недель
17:15 Болельщики признали Мхитаряна лучшим игроком финала Лиги Европы
17:07 Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2020 года
17:02 Г. Иванов: на деньги за «Крестовский» можно было построить арены в каждом городе
16:52 «Манчестер Сити» объявил об уходе Клиши
16:40 Сборная России сделала командное фото на «Арене Химки»
16:38 Воспитанники академии «Зенита» поздравили клуб с 92-летием
16:30 Калитвинцев: Панченко один из самых ярких игроков сезона, говорю о нём Черчесову
16:16 Моуринью намерен работать тренером ещё 15 лет
16:14 Возле «Крестовского» была обнаружена мина, снаряд был уничтожен
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший центральный защитник сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017