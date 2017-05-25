ФИФА может заменить Кубок конфедераций новым чемпионатом мира среди клубов

Кубок конфедераций 2017 года, который пройдёт в России, может стать последним в истории. Руководство ФИФА рассматривает возможность замены турнира новым чемпионатом мира среди клубов, в котором будут участвовать 16 или 24 команды, пишет AS.
Если идею удастся воплотить в жизнь, то участниками турнира будут два последних победителя Лиги чемпионов, Лиги Европы, Кубка Либертадорес и финалисты этих соревнований. Азию, Африку, Северную Америку и Центральную Америку будут представлять по одному клубу.
Инициаторами проекта являются заместитель генсека ФИФА Звонимир Бобан и технический директор организации Марко ван Бастен. Предполагается, что чемпионат мира среди клубов будет проходить каждые два года.