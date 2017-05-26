Агент: «Барселона» предлагала за Винисиуса больше денег, чем «Реал»

Фредерико Пенья, агент форварда Винисиуса Жуниора, которого «Реал» приобрёл у «Фламенго» за € 46 млн, рассказал, почему 16-летний бразилец выбрал мадридский клуб, а не «Барселону», также боровшеюся за него.
«Реал» уверен, что сделка будет удачной. Если кто-нибудь и подвергнется критике из-за этого трансфера, так это лишь мадридский клуб.
Были и другие клубы, которые предлагали больше денег, чем «Реал». Да, я имею в виду «Барселону». Они предложили хороший договор, но Винисиусу больше нравится проект «Реала». Люди думают, что он сделал выбор в пользу более выгодного контракта, но это неправда», — цитирует агента AS.
Винисиус должен начать играть за «Реал» в 2018 году.