Винисиус Жуниор: я счастлив, но о «Реале» и деньгах в данный момент не думаю

Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор отметил, что переживает энтузиазм в связи с тем, что будет выступать за мадридский «Реал». За «Королевский клуб» 16-летний бразилец должен начать играть по окончании следующего сезона.
«Мои агенты, отец и клуб решили все вопросы. Сейчас я сконцентрирован лишь на том, чтобы играть и доставлять радость болельщикам «Фламенго». Я очень счастлив, но о «Реале» и деньгах в данный момент не думаю. Должен двигаться вперёд шаг за шагом и завоёвывать титулы для «Фламенго». А потом уже смогу думать и о «Реале», — приводит слова футболиста Fox Sports.
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