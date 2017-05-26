Папастатопулос: обдумаю своё будущее летом, очень хочу завоевать титул

Защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос дал понять, что может сменить клуб ближайшим летом.
«Хочу играть до 33-34 лет. Но я не думал о том, где именно буду это делать. По окончании сезона у меня будет достаточно времени, чтобы обдумать своё будущее. Когда ты молод, у тебя много времени в запасе, чтобы что-то выиграть, но я уже не молод. Мне очень хочется завоевать титул. Летом многое может случиться: одни игроки приходят, другие уходят», — приводит слова Папастатопулоса WAZ.
В минувшем сезоне Бундеслиги 28-летний грек провёл 26 матчей, отметившись 2 голами.
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