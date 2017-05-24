Шмельцер: игроки «Боруссии» Д хотят выиграть титул и не думают о будущем Тухеля

Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер отметил, что он и его одноклубники полностью сконцентрированы на финальном матче Кубка Германии с «Айнтрахтом». Шмельцер сказал это в ответ на вопрос о будущем главного тренера Томаса Тухеля в «Боруссии».
«Для нас, игроков, абсолютно приоритетным вопросом является финальный матч. Весь сезон мы работали, чтобы выиграть нечто значительное. Так что игроки «Боруссии» Д хотят выиграть титул и не думают о будущем Тухеля. Нас не интересует то, что говорят вне клуба», — цитирует Шмельцера tz.
Ранее сообщалось, что Тухель может покинуть «Боруссию», так как конфликтует с исполнительным директором клуба Ханс-Йоахимом Ватцке. Последний информацию не подтвердил, отметив, что по окончании сезона будет обсуждать с Тухелем будущее команды и его дальнейшую деятельность в клубе. Контракт тренера с клубом в силе до лета 2018 года.
Матч между «Боруссией» и «Айнтрахтом» состоится 27 мая.