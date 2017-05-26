Полузащитник Уилфрид Заха подписал новый 5-летний контракт с «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха подписал новое соглашение с «Кристал Пэлас». Контракт футболиста рассчитан на пять лет, зарплата игрока, по сведениями Daily Mail, составит £ 110 тыс. (€ 126 тыс.) в неделю.
«Пэлас» — в моем сердце, и я думаю, что наша история ещё не закончена. Я поговорил со Стивом (Стив Пэриш, президент клуба. — Прим. «Чемпионата») и думаю, что многое ещё могу дать команде. Хочу, чтобы в следующем году мы сделали большее, чем просто сохранение места в лиге», — сказал Заха в интервью официальному сайту клуба.
В составе «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха провёл 258 матчей, в которых забил 34 мяча.