«Тоттенхэм» проявляет интерес к хавбеку «Кристал Пэлас» Заха

Полузащитник Уилфрид Заха может сменить один английский клуб на другой. «Кристал Пэлас», с которым ивуариец связан контрактными обязательствами, готов продать игрока. Интерес к Заха проявляет «Тоттенхэм Хотспур».
The Telegraph сообщает, что главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино пытается убедить президента клуба Дэниела Леви в необходимости приобрести футболиста. Руководство лондонцев не устраивает тот факт, что каждые два года Заха отправляется на Кубок африканских наций. В текущем сезоне из-за участия в турнире 24-летний полузащитник пропустил четыре недели в АПЛ.
Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» хочет выручить с продажи Уилфрида Заха не менее £ 40 млн.