Рой Кин: это иллюзия, что футбол поможет пострадавшим от взрыва в Манчестере

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал о реакции на взрыв на стадионе в Манчестере. Экс-игрок выразил мнение, что футбол не может стать утешением в этих трагических обстоятельствах.
«Игра в футбол не поможет тем, кто погиб, тем, кто потерял своих близких. Нет, я не тешу себя иллюзиями, что футбол может помочь в ситуации, подобной этой. Отчасти это даже показывает, насколько футбол неважен. Эта мысль, что он важнее жизни и смерти, становится смешной, когда сталкиваешься с таким. Я, как и все остальные, шокирован», — приводит слова Кина Goal.
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