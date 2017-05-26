Наставник сборной Бразилии: Неймар и Коутинью? Звёзды для меня – Месси и Роналду

Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал звёздами нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Тите высказался подобным образом в ответ на вопрос, можно ли дать такой статус нападающему бразильской сборной и каталонского клуба Неймару, а также полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутинью.
«Неймар и Коутинью? Звёзды для меня – Месси и Роналду. Я считаю их такими, принимая во внимание длительность их карьеры, которую они сделали, различные этапы, мастерство и достижения», — цитирует Тите испанское интернет-издание Sport.
Ранее приводились слова Тите о том, что Коутинью – идеальный игрок для «Барселоны»