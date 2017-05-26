Наставник сборной Бразилии: Коутиньо – идеальный игрок для «Барселоны»

Главный тренер сборной Бразилии Тите не поскупился на похвалу в адрес полузащитника своей команды и «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Ранее испанские СМИ сообщали, что в услугах бразильского футболиста заинтересована «Барселона». Сам Тите считает, что Коутиньо вполне подходит для стиля игры каталонской команды.
«Коутиньо – настоящий диспетчер на поле. И вполне логично, что «Барселона» интересуется игроком с такой футбольной магией и созидателем, способным менять ритм игры. Это идеальный футболист для «Барселоны», — цитирует Тите испанское интернет-издание Sport.