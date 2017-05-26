Джеррард считает, что топ-игроки захотят работать с Клоппом

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, который принял участие в товарищеском матче с «Сиднеем» (3:0), отыграв за красных 45 минут, выразил мнение, что топ-футболистов, которых захочет приобрести клуб, будет привлекать возможность поработать под руководством Юргена Клоппа.
«Если бы я был топ-игроком в Европе, и Юрген позвонил мне, и мне бы предоставилась возможность выступать за клуб, который движется вперёд по всем областям, который возглавляет тренер мирового уровня, я бы ухватился за этот шанс", — заявил Джеррард, который со следующего сезона будет тренировать команду «Ливерпуля» U18.
«Я хочу играть за него, а мне будет 37 на следующей неделе! Для меня это очень захватывающий проект. Следующие три, четыре, пять, шесть лет будут очень интересными, и игроки захотят быть частью того, что делает Юрген», — цитирует бывшего полузащитника красных Liverpool Echo.