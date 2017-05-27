Президент Франции освистан фанатами «ПСЖ» перед началом финала Кубка Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон был освистан фанатами «ПСЖ» перед началом финала Кубка Франции с «Анже». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает французский журналист Джонатан Джонсон.
Макрон посетил стадион «Стад де Франс» в Сен-Дени, где в эти минуты проходит финальная игра Кубка Франции. Политик поддерживает «Марсель», в связи с чем, судя по всему, и связана такая реакция болельщиков парижского клуба.
Следить за основными событиями финала Кубка Франции между «Анже» и «ПСЖ» можно на «Чемпионате».