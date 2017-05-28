«Милан» сыграл вничью с «Кальяри» в своём последнем матче сезона

В матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии «Кальяри» принимал на своём поле «Милан». Встреча проходила на стадионе «Сан-Элия» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 17-й минуте точный удар Жоао Педро вывел «Кальяри» вперёд в счёте. На 63-й минуте Карлос Бакка упустил возможность сравнять счёт, не реализовав пенальти, однако через девять минут к точке подошёл его партнёр по нападению Джанлука Лападула, который был точен. На 75-й минуте «Милан» остался вдесятером после второй жёлтой карточки Габриэля Палетты, а на третьей компенсированной минуте «Кальяри» вырвал победу благодаря голу Фабио Пизакане.
«Милан» (63 очка) завершил сезона на шестом месте в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» (47) находится на 11-й строчке, но у «Сассуоло» (46) и «Удинезе» (45) по матчу в запасе.