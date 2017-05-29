Манчини встретился с Миллером перед подписанием контракта с «Зенитом»

Итальянский специалист Роберто Манчини, который близок к подписанию контракта с «Зенитом», провёл встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Фотографию с места встречи опубликовала в «Твиттере» генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
«Миллер провёл встречу с Манчини. Судя по книге, которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции», — написала Канделаки.
52-летний итальянский специалист сегодня прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с российским клубом. Последним местом работы Манчини был «Интер», который он покинул в августе 2016 года.
Манчини займёт место Мирчи Луческу. 28 мая руководство питерского клуба объявило об отставке румынского тренера. Под его руководством «Зенит» финишировал в сезоне-2016/17 РФПЛ на 3-м месте.
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