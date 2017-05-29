Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Манчини встретился с Миллером перед подписанием контракта с «Зенитом»

29 мая 2017, понедельник. 14:56. Футбол

Итальянский специалист Роберто Манчини, который близок к подписанию контракта с «Зенитом», провёл встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Фотографию с места встречи опубликовала в «Твиттере» генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«Миллер провёл встречу с Манчини. Судя по книге, которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции», — написала Канделаки.

52-летний итальянский специалист сегодня прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с российским клубом. Последним местом работы Манчини был «Интер», который он покинул в августе 2016 года.

Манчини займёт место Мирчи Луческу. 28 мая руководство питерского клуба объявило об отставке румынского тренера. Под его руководством «Зенит» финишировал в сезоне-2016/17 РФПЛ на 3-м месте.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере».

«Зенит» объявит о назначении Манчини 30 или 31 мая
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Алексей Миллер Роберто Манчини Фото
Новости. Футбол
29 мая 2017, понедельник
15:01 Шесть стримеров в прямом эфире расскажут о подготовке городов к КК-2017
14:56 Манчини встретился с Миллером перед подписанием контракта с «Зенитом»
14:56 Болельщики «МС» признали Давида Сильву лучшим игроком сезона-2016/17
14:52 Тер Штеген продлил контракт с «Барселоной» до 2022 года
14:49 «Ростов» проведёт два летних сбора в Австрии
14:30 ЦСКА официально объявил об уходе Гришина с поста наставника молодёжной команды
14:28 У Ройса диагностирован частичный разрыв крестообразной связки колена
14:17 Президент «Оренбурга»: расстроены вылетом, после шока нужно время, чтобы отойти
14:10 «Зенит» объявит о назначении Манчини 30 или 31 мая
14:00 Кучук – главный кандидат на пост наставника «Ростова»
13:58 Кафу: сборная Германии располагает сейчас невероятной россыпью талантов
13:57 Тимощук: Гаттузо вспыльчивый, чуть-чуть психованный, но всегда могли пообщаться
13:41 Раванелли: Буффон достоин «Золотого мяча» намного больше, чем Роналду
13:35 Манчини прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
13:34 Семёнов: в сборной России, наверное, нет такого игрока, как Заха
13:33 Дель Пьеро: Буффон сходит с ума по победе в Лиге чемпионов
13:21 Ал. Миранчук: у Венгрии добротная команда, помню, как они играли на ЧЕ-2016
13:20 Селюк: если Манчини возглавит «Зенит», то он пригласит в команду Яя Туре
13:06 Агент: Головин в «Челси»? Сейчас Саша сосредоточен на сборной России
12:59 Конте: у «Челси» не было такого состава, как у «МЮ», «МС» или «Арсенала»
12:57 Карвахаль – об игре в «Реале»: сначала чувствуешь себя витающим в облаках
12:44 Агент: информация, что Кайоде дал согласие на переход в «Спартак», неверна
12:22 Нойштедтер и Акинфеев провели тренировку в общей группе сборной России
12:06 «Зенит» — Аршавину: с днём рождения, легенда
12:06 «Барселона» представила новую форму на следующий сезон
12:02 Акинфеев прибыл в расположение сборной России
12:02 «СКА-Хабаровск» увеличит бюджет для РФПЛ, Поддубский останется главным тренером
11:59 Посол Португалии в России: болельщикам из Европы нечего бояться во время КК-2017
11:56 Сарри: в следующем сезоне «Наполи» может выиграть чемпионат Италии
11:55 Григалава: «Спартак» немного неожиданно выиграл титул, ставил на ЦСКА и «Зенит»
11:37 Тер Штеген гордится тем, что играл в «Барселоне» Луиса Энрике
11:34 Деулофеу попрощался с «Миланом»
11:24 Промес: знаю, что пропустит сборная Нидерландов, если не попадёт на ЧМ-2018
11:23 Коман: думал о том, чтобы покинуть «Баварию»
11:16 Пьянич: «Ювентус» в матче с «Реалом» ждёт ожесточённая борьба
11:07 Анчелотти: одну неделю я буду только отсыпаться
10:54 СМИ: Манчини будет зарабатывать в «Зените» € 5-6 млн в год
10:53 Гендиректор «СКА-Хабаровск»: выпили немного пива и отметили наш успех
10:42 Бартомеу: в «Барселону» придут футболисты, вызывающие энтузиазм
10:33 Капелло: в «Реале» спросил Роналдо, сколько он весил, когда выиграл ЧМ-2002
10:26 Коноплянка: «Днепр» – это большая семья, это история, это лучший клуб на планете
10:23 Вратарь «Бенфики» Эдерсон 30 мая пройдёт медосмотр для «Манчестер Сити»
10:17 Терри: независимо от того, завершу карьеру или нет, хочу стать тренером
09:58 КДК рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Арсенала» Т
09:55 «Зенит» до Манчини рассматривал кандидатуры Сарри и Ди Франческо
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший тренер сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017