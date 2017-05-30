«Фиорентина» сделала официальное предложение «Ницце» о трансфере Эйссерика

Полузащитник «Ниццы» Валентин Эйссерик может продолжить карьеру в «Фиорентине». Как сообщает RMC, клуб из Флоренции уже сделал официальное предложение о трансфере 25-летнего хавбека.
По данным источника, «Ницца» пока не дала ответ «фиалкам». Также на Эйссерика претендует испанская «Малага».
В сезоне-2016/17 Эйсерик провёл 29 матчей во французской Лиге 1, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. «Ницца» по итогам сезона заняла третье место в турнирной таблице французского чемпионата и завоевала право выступать в квалификации Лиги чемпионов.