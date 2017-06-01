Видео: двойной сейв защитника и вратаря «Орландо Сити» в матче с «Ди Си Юнайтед»

В матче MLS между «Орландо Сити» и «Ди Си Юнайтед» болельщики стали свидетелями героического сейва в исполнении двух игроков хозяев — защитника Джонатана Спектора и вратаря Джо Бендика.
На 74-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Орландо» игрок «Юнайтед» перехватил неосторожный пас соперника, обыграл Бендика и вышел на ворота, в которых оставался лишь Спектор. Защитник смог ногами отразить удар в упор, а затем подоспевший Бендик в невероятном прыжке помешал добить мяч в ворота буквально с метра.
Добавим, что матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Орландо».
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