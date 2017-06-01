На Кубке конфедераций — 2017 и ЧМ-2018 создадут среду без табачного дыма

На Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018 будет создана среда, свободная от табачного дыма, сообщается на официальном сайте ФИФА. Решение основано на политике ФИФА по борьбе с использованием табака и его негативных эффектов, которая началась в 1986 году.
«В рамках наших принципов социальной ответственности ФИФА запретила курение на чемпионатах мира начиная с 2002 года, чтобы уважать и защищать права человека. Политика ФИФА гарантирует, что на турнирах под эгидой организации использовать табачную продукцию можно только в специально отведённых зонах, если такие имеются в наличии, чтобы не причинять вред другим. Эта политика защищает право большинства посетителей, которые не являются курильщиками, дышать чистым воздухом без канцерогенов и других вредных веществ, содержащихся в табачном дыме и электронных сигаретах», — сказал глава департамента ФИФА по устойчивому развитию и социокультурному разнообразию Федерико Аддьеки.