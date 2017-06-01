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На Кубке конфедераций — 2017 и ЧМ-2018 создадут среду без табачного дыма

1 июня 2017, четверг. 06:29. Футбол

На Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018 будет создана среда, свободная от табачного дыма, сообщается на официальном сайте ФИФА. Решение основано на политике ФИФА по борьбе с использованием табака и его негативных эффектов, которая началась в 1986 году.

«В рамках наших принципов социальной ответственности ФИФА запретила курение на чемпионатах мира начиная с 2002 года, чтобы уважать и защищать права человека. Политика ФИФА гарантирует, что на турнирах под эгидой организации использовать табачную продукцию можно только в специально отведённых зонах, если такие имеются в наличии, чтобы не причинять вред другим. Эта политика защищает право большинства посетителей, которые не являются курильщиками, дышать чистым воздухом без канцерогенов и других вредных веществ, содержащихся в табачном дыме и электронных сигаретах», — сказал глава департамента ФИФА по устойчивому развитию и социокультурному разнообразию Федерико Аддьеки.

Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
1 июня 2017, четверг
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