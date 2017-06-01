Алвес: сказал руководству «Барселоны» перед уходом, что им будет меня не хватать

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес рассказал, как относится к «Барселоне» спустя год после ухода из каталонского клуба в качестве свободного агента. Летом 2016 года сине-гранатовые не стали продлевать контракт с опытным бразильцем, который затем провёл отличный сезон в Италии.
«Я чувствовал неуважение со стороны руководства „Барселоны“, когда покидал клуб прошлым летом. Однако невозможно взять и вычеркнуть всё то, что я пережил за долгие годы выступления в этой команде. Владельцы, руководители, футболисты приходят и уходят, но „Барса“ останется навсегда.
Перед уходом в „Ювентус“ я кое-что пообещал руководству „Барселоны“. Сказал им: „Вам будет меня не хватать“. Я не имел в виду себя как игрока: в составе „Барсы“ очень много отличных футболистов. Имелось в виду то, что им будет не хватать моего духа, того, как я относился к команде и партнёрам, как проливал пот и кровь каждый раз, когда надевал эту футболку.
В эту субботу у меня есть шанс выиграть свой 35-й трофей в карьере за 34 года. Для меня это нечто особенное, но я не рассматриваю предстоящий финальный матч Лиги чемпионов с «Реалом» как возможность доказать руководителям «Барселоны», что они совершили ошибку, не оставив меня в клубе», — приводит слова Дани Алвеса The Players' Tribune.