Тельо вернулся в «Барсу» из аренды в «Фиорентине», игрок интересен «Валенсии»

«Валенсия» заинтересована в полузащитнике «Барселоны» Кристиане Тельо, сообщает Marca. Футболист выступал в сезоне-2016/17 за «Фиорентину» на правах аренды, однако итальянский клуб не стал продлевать с ним соглашение.
В минувшем сезоне Тельо провёл за «Фиорентину» 42 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач. В феврале сообщалось, что «фиалки» готовы выкупить 25-летнего испанца за € 6 млн, однако руководство итальянского клуба потеряло интерес к игроку.
Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.
10 воспитанников «Барселоны», не оправдавших ожиданий
Боян, Тельо, Деулофеу и другие выходцы из академии «Барселоны» последних лет, которым не удалось оправдать возложенных на них надежд.