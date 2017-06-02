Аллегри: «Ювентус» постарается показать чуточку больше, чем «Реал»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Реалом». В числе прочего Аллегри сравнил предстоящий 3 июня в Кардиффе финал с тем, который был два года назад, когда «старая синьора» проиграла «Барселоне» (1:3).
«Завтра мы будем играть спокойно и безмятежно. Мы целый год работали ради этого. Будет нелегко, ведь „Реал“ — действующий победитель, но мы знаем, чему научились за год, и постараемся показать чуточку больше, чем мадридцы. Мы целый год работали в поте лица. Все трофеи, которые мы завоевали, все победы, которых мы добились, — это своего рода репетиция перед завтрашним финалом. Мы должны выиграть. Мы можем это сделать, мы на это способны. Но нужно сохранять спокойствие и уверенность в том, что нам по силам завоевать этот трофей.
Со стартовым составом я ещё не определился. Матч может продлиться 90 минут, а может и 120. Вот уже три-четыре месяца мы пробуем новую тактическую схему. Можно пробовать различные схемы в зависимости от того, будем ли мы играть на победу в основное время, но нужны и замены. Я должен рассмотреть оба варианта, чтобы убедиться, что моя команда будет активна на протяжении всей игры.
Завтра статистика не будет иметь никакого значения. Это финал, один матч. Мы должны быть сильны и верить в свои возможности, должны играть хорошо технически и тактически, должны быть лучше «Реала». Люди говорят, что «Ювентус» проиграл шесть финалов. Я это слышал, но это история. Не стоит думать, что было 15, 20 или 50 лет назад. Завтра новый матч.
В 2015 году мы вышли в финал, и вышли заслуженно, но, возможно, не были столь уверены в себе и мотивированы после нескольких невыразительных розыгрышей Лиги чемпионов. В финал мы попали неслучайно, но победы не ждали. В этот раз по-другому. В прошлом сезоне мы выглядели очень хорошо, однако на последних минутах уступили «Баварии». Мы прогрессируем постепенно. Сейчас всё совершенно иначе», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.