Буффон: у «Ювентуса» есть шанс попытаться переписать историю

Вратарь и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов с «Реалом».
«Мы чувствуем эту замечательную поддержку, этот энтузиазм. Это ингредиент, который в сложные моменты матча может вдруг у нас возникнуть, может помочь нам найти источники изобретательности и энергии. Они понадобятся нам, чтобы справиться с давлением „Реала“ и показать максимум своих возможностей. Победа принесла бы много радости. Нет ничего лучше, чем получать свою награду за свои труды и труды партнёров, которые пахали ещё больше ради успеха.
Роналду — пример для всех нас. Мне 39, и я думал, что мне уже нечему учиться в эмоциональном плане. Но в этом году, общаясь с Дани, я многому научился. Футболисты вроде Дани и Роналду многое выиграли, но они не задирают носа. Приятно находиться среди них, ведь у них многому стоит поучиться. Когда Дани Алвес только перешёл к нам, я говорил, что надеюсь, он поможет «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов. Он похож на меня, настоящий оптимист, к тому же сказал, что поможет. Он раскрылся для меня с новой стороны. Все мы знали, что Дани Алвес способен делать на поле, но вне его он делает ещё больше.
Мы верим в свои силы, однако не витаем в облаках. «Реал» привык побеждать в финалах, тогда как мы в нескольких уступили. Этот матч хорош тем, что у нас есть шанс попытаться переписать историю. Дни накануне подобных матчей примерно похожи. Тебе надо сконцентрироваться, ты ощущаешь определённый страх, уважение к сопернику. Но одновременно ты знаешь о своих способностях — и это твоё главное оружие", — приводит слова вратаря «старой синьоры» официальный сайт УЕФА.
Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.