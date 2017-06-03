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Две каталонские газеты открыто поддержали «Ювентус» в матче с «Реалом»

3 июня 2017, суббота. 13:27. Футбол

Каталонские газеты Mundo Deportivo и Sport в преддверии финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» выпустили свои свежие выпуски со словами поддержки в пользу турницев на облажках, сообщает Football Italia.

Издание Mundo Deportivo на своей обложке опубликовало фотографию бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса, который ныне защищает цвета «Ювентуса», с надписью «Вперёд, Алвес». В то время как издание Sport даже не стало скрывать своих пристрастий и вышло с заголовком «Вперёд, Юве».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Реал». Начало — в 21:45 мск.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Football Italia.

Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Ювентус Дани Алвес Фото
Новости. Футбол
3 июня 2017, суббота
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