Дани Алвес: против «Реала» «Ювентус» защищался не так качественно, как обычно

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес прокомментировал итоги финала Лиги чемпионов, в котором его клуб уступил мадридскому «Реалу» со счётом 1:4.
«Нам удалось сравнять счёт, но во втором тайме „Реал“ просто играл лучше нас. Я думаю, мы могли этого ожидать — суть в том, что мы защищались не так качественно, как обычно. Если не поддерживать концентрацию и напор на высших уровнях в течение всего матча, то „Реал“ накажет, учитывая какие таланты есть у него в распоряжении», — цитирует Дани Алвеса Football Italia.
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