Дани Алвес: «Реал» выиграл финал ЛЧ-1998 с «Юве» только за счёт гола из офсайда

Экс-игрок «Барселоны» и защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес напомнил игрокам мадридского «Реала», что в 1998 году мадридский клуб несправедливо выиграл в финале Лиги чемпионов у туринцев (1:0), когда единственный мяч из офсайда забил Предраг Миятович.
«Реал» не для всех является фаворитом. У нас есть давние счёты с ним, потому что в 1998 году они выиграли только за счёт гола, забитого из офсайда", — сказал Алвес.
Видео гола, забитого Миятовичем в финале ЛЧ-1998, можно посмотреть в YouTube.
Защитник «Реала» Марсело спокойно отреагировал на эти слова своего партнёра по сборной Бразилии, заявив, что они не повлияют на игроков «галактикос».
«Мы сосредоточены на себе, мы знаем, как играть, и комментарии Алвеса совершенно нас не беспокоят. Все знают, чего он добивается», — прокомментировал Марсело.