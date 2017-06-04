Коноплянка: главный тренер «Шальке» — трус, не буду этого скрывать

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка, выступающий на правах аренды за «Шальке», раскритиковал главного тренера команды Маркуса Вайнцирля. Украинец перебрался в немецкий клуб в конце лета прошлого года, но не сумел закрепиться в основном составе «кобальтовых» и провёл лишь 17 матчей в Бундеслиге.
«Я не скрываю, что хочу покинуть „Шальке“. Разговаривал с генеральным директором и понял, что тренер остаётся. Он меня вызывал, говорил с такой улыбкой: «Жень, я вижу, что ты хочешь играть». Я на него смотрю: «Что, серьёзно, вы только сейчас это поняли?» Он сказал, что мне лучше найти в следующем сезоне другую команду. А я ему говорю: «Слушай, а ты думаешь, ты здесь дольше останешься, чем я?» Я бы задал ему ещё больше вопросов.
Я требовал большего объяснения, всё-таки он готов отпустить игрока, купленного за 15 млн. И вот сейчас он хочет со мной поговорить за минуту, до того как я уезжаю домой. Это трусость, и этот тренер — трус, я не буду этого скрывать. И он не задержится в этой команде, я ему желаю этого. Иначе потом «Шальке» будет играть во второй лиге», — сказал Коноплянка в интервью FootballHub.