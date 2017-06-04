Дубль Мхитаряна помог Армении разгромить Сент-Китс и Невис в товарищеском матче

Сборная Армении провела товарищескую встречу с командой Сент-Китс и Невис. Встреча проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
В составе победителей дубль на свой счёт записал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, а ещё по голу забили нападающий «СКА-Хабаровск» Руслан Корян, форвард «Енисея» Артур Саркисов и Артак Едигарян.
В своём следующем матче в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2018 сборная Армении на выезде сыграет с командой Черногории. Встреча запланирована на 10 июня.