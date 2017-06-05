Бартомеу предложил сыну Круиффа стать спортивным директором «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу предложил Хорди Круиффу, сыну бывшего главного тренера команды Йохана Круиффа, стать спортивным директором клуба, сообщает AS.
Руководство каталонского клуба считает, что Круифф-младший достаточно компетентен для такой ответственной должности. Предложение «Барселоны» Круиффу не означает, что клуб хочет избавиться от Роберта Фернандеса, который де-факто исполнял обязанности спортивного директора. Официально Фернандес является техническим секретарём испанского гранда. Он останется в клубе, но будет подчиняться уже Круиффу, если он примет предложение. Круифф в свою очередь будет подчиняться в соответствующем отделе лишь вице-президенту клуба по спортивным проектам Хорди Местре.
Круифф в данный момент занимает пост спортивного директора в тель-авивском «Маккаби».